В Подмосковье с памятной доски героев битвы за Москву стерли имя генерала Андрея Власова
В подмосковной Яхроме по инициативе Министерства обороны РФ фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, которая посвящена героям битвы за Москву
В подмосковной Яхроме по инициативе Министерства обороны РФ фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, которая посвящена героям битвы за Москву.
В администрации Дмитровского городского округа подтвердили «МБХ медиа» данную информацию и объяснили удаление имени генерала Власова с памятной доски «доказанностью его измены и предательства».
«Нам поступило письмо, обращение Министерства обороны, с просьбой провести данный вид работы сотрудниками территориального управления, данные работы были произведены», - сообщили в мэрии.
Генерал советской армии Андрей Власов во время Великой Отечественной войны перешел на сторону фашистской Германии после захвата в плен. В рамках сотрудничества с фашистами он возглавил Русскую освободительную армию. Власов был признан изменником родины и казнен.