Следствие проверит экс-губернатора Сергея Фургала на причастность еще к двум заказным убийствам
Следственный комитет проверит бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум заказным убийствам и покушениям, которые были совершены в 2003-2004 годах
Следственный комитет проверит бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум заказным убийствам и покушениям, которые были совершены в 2003-2004 годах.
Источник ТАСС в следственных органах заявил, что в отношении Сергея Фургала и еще четырех фигурантов дела в настоящее время проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
По данным следствия, убийства, о которых идет речь, были совершены в одном из сел Хабаровского края. Убитые – предприниматели, которые занимались ломом черных и цветных металлов.
Еще один источник ТАСС сообщил, что причастность Сергея Фургала к этим преступлениям якобы была установлена прокуратурой еще в 2004 году, однако уголовное дело против него было закрыто.