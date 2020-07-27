В ФСБ сообщили о предотвращении массового расстрела людей в Москве
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в московском регионе. Силовики обнаружили у заброшенных гаражей в подмосковных Химках подозрительного мужчину, который при попытке задержания открыл стрельбу
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в московском регионе. Силовики обнаружили у заброшенных гаражей в подмосковных Химках подозрительного мужчину, который при попытке задержания открыл стрельбу. Ответным огнем злоумышленник был уничтожен.
По данным РИА Новости, сотрудники ФСБ нашли у мужчины автомат АКСУ-74, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД. По данным спецслужб, ликвидированный мужчина планировал устроить массовый расстрел людей в столице.
Также сообщается, что подозреваемый является гражданином одной из стран Центральной Азии, а в Москве он жил на съемной квартире. При обыске силовики обнаружили по месту жительства мужчины доказательства того, что он был связан с сирийскими террористами.