Власти США хотят поддержать экономику страны дополнительным триллионом долларов
Сенаторы от Республиканской партии подготовили новый законопроект, в который вошел пакет мер по дополнительной поддержке пострадавшей во время пандемии американской экономики
Сенаторы от Республиканской партии подготовили новый законопроект, в который вошел пакет мер по дополнительной поддержке пострадавшей во время пандемии отечественной экономики на общую сумму 1 трлн долларов.
Этот пакет, в отличие от майского на 3 трлн долларов, уже поддержал Белый дом и лично президент Дональд Трамп.
По словам министра финансов США Стивена Мнучина, среди предложений заложены и прямые выплаты гражданам в размере $1,2 тыс. Правда, данные выплаты коснутся лишь тех американцев, которые зарабатывают в год менее 75 тыс долларов. Министр обещает, что деньгам гражданам раздадут напрямую уже в августе.
Напомним, в конце марта 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более 2 трлн долларов на помощь экономике страны из-за последствий коронавируса.
Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории страны. Средства направили на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса, прямые выплаты американцам, а также временное увеличение пособий для безработных американцев.
В апреле Дональд Трамп распорядился выделить еще 500 миллиардов долларов на поддержку местной экономике. Большая часть этих средств была израсходована на выделение льготных кредитов предпринимателям на выплаты зарплаты своим сотрудникам.
В мае этого года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила новый пакет экономической помощи стоимостью $3 трлн, который предложили демократы. Однако республиканцы в верхней палате конгресса США новый пакет мер заблокировали. Трамп также не поддержал этот проект.
А вот на предложенные меры поддержки на триллион долларов, которые предложили представители Республиканской партии в июле 2020 года, американский президент отреагировал положительно.