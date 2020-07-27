Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о запуске собственного СМИ
Журналисты газеты «Ведомости», которые уволились из редакции в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова, планируют запустить собственное средство массовой информации
Журналисты газеты «Ведомости», которые уволились из редакции в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова, планируют запустить собственное средство массовой информации. СМИ начнет работать осенью текущего года под названием VTimes.
Бывшие сотрудники «Ведомостей» заявили, что новый проект будет освещать те же темы, что и «Ведомости», а также темы здоровья, экологии и другие. Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр согласился быть советником нового СМИ.
Напомним, что несколько журналистов «Ведомостей» ранее уволились в связи с решение совета директоров утвердить в должности главного редактора Андрея Шмарова, у которого начались конфликты с сотрудниками еще в должности исполняющего обязанности главреда. Журналисты обвинили Шмарова в цензуре из-за внесения правок в уже опубликованные материалы и снятие с сайта газеты статьи про «Роснефть».