Петербургский метрополитен признали самым худшим метро в России
Петербургский метрополитен признали худшим в России. Рейтинг метро был составлен экспертами общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты
Петербургский метрополитен признали худшим в России. Рейтинг метро был составлен экспертами общественного совета при Министерстве транспорта РФ и Общественной палаты.
Telergam-канал «Подъем» сообщает, что подземки российских городов оценивались по нескольким показателям. Так, эксперты учитывали упоминания метро в СМИ, качество работы клиентских служб метро с отзывами в интернете, доступность метро, легкость навигации и стоимость проезда.
Лучшей российской подземкой в Минтрансе признали московский метрополитен. На втором месте оказалось метро Казани. Далее идут метрополитены Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Санкт-Петербург замыкает рейтинг.
Самый высокий тариф на проезд оказался в московском метро, где одна поездка стоит 57 рублей. Дешевле всего перемещаться на новосибирском метро (25 рублей).