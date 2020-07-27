Германия выступила против возвращения России в G8 до решения вопроса с Крымом
Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» (G8) c участием России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возвращением Крыма Украине и Донбассом
Германия выступила против возвращения к формату «большой восьмерки» (G8) c участием России до тех пор, пока не будет решен вопрос с возвращением Крыма Украине и Донбассом. Таким образом глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8.
Немецкий министр напомнил, что Россию исключили из G8 в связи с «аннексией Крыма и интервенцией на востоке Украины», поэтому до решения этих вопросов у России нет «никаких шансов» на присоединение к «восьмерке».
«Мы не забываем, что Крым тоже входит в состав Украины. Мы не можем принять тот факт, что в XXI веке границы в Европе изменяются просто так», - добавил г-н Маас.
Предложение Дональда Трампа вернуть Россию в «большую восьмерку» также не поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо.