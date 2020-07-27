27 июля 2020, 11:52
Полиция Хабаровска возбудила дело по факту избиения ведущего YouTube-канала «Штаба Навального»
Правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту нападение на ведущего You-Tube канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Дело заведено по статье «Нанесение побоев»
Правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту нападение на ведущего You-Tube канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Дело заведено по статье «Нанесение побоев».
Дмитрий Низовцев рассказал «МБХ медиа», что сотрудники полиции общались с ним очень вежливо. «Сказали, что пока статья 116, после экспертизы возможно переквалифицируют на более легкую. Но не исключено, что возбудят дело о вопрепятствовании законной деятельности журналиста», - сообщил оппозиционер.
Дмитрия Низовцева неизвестные избили вечером 23июля после очередного шествия в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала в Хабаровске. В штабе Навального уверены, что их сотруднику решили таким образом отомстить за его репортажи с митингов.