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Общество
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27 июля 2020, 11:52

Полиция Хабаровска возбудила дело по факту избиения ведущего YouTube-канала «Штаба Навального»

Правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту нападение на ведущего You-Tube канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Дело заведено по статье «Нанесение побоев»

Полиция Хабаровска возбудила дело по факту избиения ведущего YouTube-канала «Штаба Навального»

Правоохранительные органы Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту нападение на ведущего You-Tube канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Дело заведено по статье «Нанесение побоев».

Дмитрий Низовцев рассказал «МБХ медиа», что сотрудники полиции общались с ним очень вежливо. «Сказали, что пока статья 116, после экспертизы возможно переквалифицируют на более легкую. Но не исключено, что возбудят дело о вопрепятствовании законной деятельности журналиста», - сообщил оппозиционер.

Дмитрия Низовцева неизвестные избили вечером 23июля после очередного шествия в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала в Хабаровске. В штабе Навального уверены, что их сотруднику решили таким образом отомстить за его репортажи с митингов.

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