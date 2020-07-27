27 июля 2020, 11:44
В текущем году более 300 тысяч иностранцев получили российские паспорта
В первой половине текущего года российское гражданство получили 300 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
В первой половине текущего года российское гражданство получили 300 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
В беседе с «Российской газетой» она отметила, что по сравнению с 2019 годом количество соискателей увеличилось в «два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
В МВД также напомнили о принятии в июле текущего года закона об упрощении процедуры получения паспорта гражданина РФ. Согласно этому документу, теперь заявления о приобретении гражданства уполномоченные органы рассматривают три месяца вместо шести.