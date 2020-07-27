Меню
Политика
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
27 июля 2020, 11:29

Кремль рекомендовал Михаилу Дегтяреву навестить в СИЗО Сергея Фургала, чтобы понравиться хабаровчанам

Таким образом, в Кремле рассчитывают снизить градус общественного напряжения в регионе. Напомним, что в Хабаровске протестные акции продолжаются с момента задержания Фургала

Кремль рекомендовал Михаилу Дегтяреву навестить в СИЗО Сергея Фургала, чтобы понравиться хабаровчанам

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, против назначения которого выступают жители региона, может в ближайшее время посетить в СИЗО экс-губернатора Сергея Фургала. Таким образом, в Кремле рассчитывают снизить градус общественного напряжения в регионе. Напомним, что в Хабаровске протестные акции продолжаются с момента задержания Фургала.

Центр «Досье» сообщает, что кремлевские технологи предложили Михаилу Дегтяреву навестить Сергея Фургала в следственном изоляторе и рассказать об этом в соцсети. В Москве уверены, что такой шаг позволит врио главы края добиться поддержки граждан и «продемонстрировать личные хорошие отношения». Кроме того, Дегтярев продемонстрирует хабаровчанам «свои силы и упорство в продавливании интересов края» в Москве. «Не хотели пускать, заставил», как бы покажет чиновник.

Ранее Дегтярев поговорил с некоторыми участниками протестов, хотя ранее отказывался с ними встречаться и «диктовать ему условия». Правда, врио губернатора вышел к участникам протестного автопробега, а не к тем, кто практически ежедневно выходит с плакатами на улицу.

Еще одна из кремлевских рекомендаций Дегтяреву — пригласить лидеров протеста к себе в администрацию, «для обсуждения конкретных требований». На этой встрече глава края может пообещать людям добиться «честного и непредвзятого суда» над Сергеем Фургалом, сообщает «МБХ медиа».

Напомним, что протестующие среди прочего требуют предоставить доказательства вины избранного народом губернатора, которого обвиняют в организации нескольких убийств в начале нулевых годов. Сейчас все разбирательства по делу экс-губернатора проходят в закрытом режиме. Жители Хабаровского края объясняют это тем, что у следствия нет никаких доказательств вины Фургала.

Материалы по теме
В Хабаровске начался «самый массовый» митинг в поддержку Сергея Фургала
Врио главы Хабаровского края уволил трех человек из команды Сергея Фургала
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
Сейчас на главной
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
нобелевская премия мира
Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал персональные санкции, которые ввели против него власти США в связи с нарушением прав человека в регионе под предлогом борьбы с коронавирусом
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
Цепкало
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко хочет показать истинное лицо белорусского президента
По словам Цепкало, который тайно приехал в РФ вместе со всей семье, побег спас его от ложных обвинений и тюрьмы КГБ
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
скандал
18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
Денис Зиновкин, являющийся председателем молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области, устроил бурную алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Telegram
В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple
Чтобы подключить режим видеозвонка, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. Следом включается экспериментальная функция
В России вырастут расценки на домашний интернет
интернет
В России вырастут расценки на домашний интернет
Рост расценок на интернет на территории РФ неизбежен. Эксперты считает, что до конца текущего года цены на домашний интернет и телевидение могут подскочить на пятнадцать, а то и двадцать процентов
Авторская колонка
Суррогатное материнство - не преступление
К сожалению, несмотря на то, что суррогатное материнство в России разрешено, сфера правовых вопросов вокруг него так до конца и не урегулирована. Соответствующие законопроекты, которые попадали в Госдуму, встречали сопротивление консервативных лоббистов и РПЦ, поэтому многие нюансы СМ до сих пор остаются в серой зоне
Пушкина Оксана
Вакцинация - дело добровольное
коронавирус
Вакцинация - дело добровольное
В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя информацию о массовой вакцинации граждан от COVID-19
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
ЖКХ
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
единый день голосования
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов
При форсировании Керченского пролива затонула российская бронемашина
Керченский пролив
При форсировании Керченского пролива затонула российская бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула в Керченском проливе сегодня, в субботу, 25 июля. Военный автомобиль принимал участие в патриотической акции, и должен был самостоятельно преодолеть водное препятствие
Политика
В Клинцах Брянской области на голосовании по поправкам выявили аномальную явку
В городе Клинцы Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституции зафиксирована аномальная явка. На всех четных участках для голосования явка избирателей составила 91%, а на нечетных - 90%
Театрам намекнули на сокращение штата
театр
Театрам намекнули на сокращение штата
Роспотребнадзор рекомендует театрам отказаться от спектаклей с «хоровыми и массовыми сценами», а в разрешенных постановках «поющие и выразительно говорящие артисты» должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
авиакомпании
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Премьер отметил, что при принятии такого решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности
Центризбирком объявил о проведении трехдневного голосования в сентябре
голосование
Центризбирком объявил о проведении трехдневного голосования в сентябре
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах. Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября
Политика
ФБК нашел у полпреда ДФО Юрия Трутнева огромный особняк в Серебряном бору
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста Сергея Фургала
В России вступил в силу упрощенный порядок получения гражданства РФ
российское гражданство
В России вступил в силу упрощенный порядок получения гражданства РФ
В России вступил в силу федеральный закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами. Новые нормы также распространяются на лиц без гражданства
Бизнес
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
ресторанный бизнес
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету