Кремль рекомендовал Михаилу Дегтяреву навестить в СИЗО Сергея Фургала, чтобы понравиться хабаровчанам
Таким образом, в Кремле рассчитывают снизить градус общественного напряжения в регионе. Напомним, что в Хабаровске протестные акции продолжаются с момента задержания Фургала
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, против назначения которого выступают жители региона, может в ближайшее время посетить в СИЗО экс-губернатора Сергея Фургала. Таким образом, в Кремле рассчитывают снизить градус общественного напряжения в регионе. Напомним, что в Хабаровске протестные акции продолжаются с момента задержания Фургала.
Центр «Досье» сообщает, что кремлевские технологи предложили Михаилу Дегтяреву навестить Сергея Фургала в следственном изоляторе и рассказать об этом в соцсети. В Москве уверены, что такой шаг позволит врио главы края добиться поддержки граждан и «продемонстрировать личные хорошие отношения». Кроме того, Дегтярев продемонстрирует хабаровчанам «свои силы и упорство в продавливании интересов края» в Москве. «Не хотели пускать, заставил», как бы покажет чиновник.
Ранее Дегтярев поговорил с некоторыми участниками протестов, хотя ранее отказывался с ними встречаться и «диктовать ему условия». Правда, врио губернатора вышел к участникам протестного автопробега, а не к тем, кто практически ежедневно выходит с плакатами на улицу.
Еще одна из кремлевских рекомендаций Дегтяреву — пригласить лидеров протеста к себе в администрацию, «для обсуждения конкретных требований». На этой встрече глава края может пообещать людям добиться «честного и непредвзятого суда» над Сергеем Фургалом, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, что протестующие среди прочего требуют предоставить доказательства вины избранного народом губернатора, которого обвиняют в организации нескольких убийств в начале нулевых годов. Сейчас все разбирательства по делу экс-губернатора проходят в закрытом режиме. Жители Хабаровского края объясняют это тем, что у следствия нет никаких доказательств вины Фургала.