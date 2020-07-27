27 июля 2020, 10:56
В России за сутки выявили 5 635 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период наблюдения было зарегистрировано 818 120 случаев заражения. 603 329 человек на сегодняшний день полностью излечились
Фото: news.ru
В России за минувшие сутки выявили 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период наблюдения было зарегистрировано 818 120 случаев заражения. 603 329 человек на сегодняшний день полностью излечились.
Согласно данным оперативного штаба по контролю за распространением болезни, за минувшие сутки в России от коронавируса скончались 85 человек. Всего умерли 13 354 человека.
В Москве выявили 641 случай заражения коронавирусом, в Московской области - 139, в Санкт-Петербурге – 172, в Нижегородской области – 188, в Свердловской области – 252, в Ханты-Мансийском АО – 188, в Иркутской области – 165, в Красноярском крае – 162, в Ростовской области – 135.