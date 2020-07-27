Ученые выяснили, что диабет в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены риску смерти от вызванных коронавирусом осложнений
Американские ученые выяснили, что диабет в 12 раз увеличивает риск смерти от коронавирусной инфекции.
По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены риску смерти от вызванных коронавирусом осложнений. Исследование показало, что диабет способствует более тяжелому протеканию болезни.
Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание MedicalXpress.
Ученые рекомендовали диабетикам повысить свою физическую активность (до 150 минут в неделю), спать не менее 8 часов, заниматься аутотренингом и следить за дыханием. Также им стоит по возможности сократить контакты с другими людьми во время пандемии.