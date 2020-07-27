Россия заняла только 20-е место в рейтинге доступности бензина для населения
Россия, будучи нефтяной державой, заняла только 20-е место среди европейских стран по количеству литров бензина, которые отдельно взятый гражданин может себе позволить купить на среднемесячную зарплату
Россия, будучи нефтяной державой, заняла только 20-е место среди европейских стран по количеству литров бензина, которые отдельно взятый гражданин может себе позволить купить на среднемесячную зарплату. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».
В исследовании РИА Новости говорится, что первое место в Европе по доступности бензина для граждан занимает Люксембург. Житель этой страны может купить на свою среднюю зарплату 3,2 тысячи литров топлива. Для сравнения, среднестатистический россиянин может купить только 924 литра бензина. Отметим, что еще в феврале 2019 года Россия занимала 16-е место в Европе по доступности бензина для населения.
Второе место в рейтинге занимает Норвегия, жители которого могут купить на зарплату 2,6 тысячи литров топлива. На третьем месте находятся Австрия, Ирландия и Великобритания (2,3 тысячи литров топлива).
На последнем месте рейтинга доступности бензина для населения оказалась Украина, где граждане могут в среднем купить на зарплату только 295 литров топлива.