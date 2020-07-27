СКР разработал новую статью в УК РФ о наказании за налоговое мошенничество
Зампред комитета генерал-полковник Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что сейчас правоохранители обсуждают вопрос о том, чтобы предложить Госдуме ввести новый состав преступления в УК РФ - «Налоговое мошенничество»
Следственный комитет России разработал проект статьи Уголовного кодекса о наказании за налоговое мошенничество.
Зампред комитета генерал-полковник Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что сейчас правоохранители обсуждают вопрос о том, чтобы предложить Госдуме ввести новый состав преступления в УК РФ - «Налоговое мошенничество».
К преступлениям в налоговой сфере традиционно относятся четыре статьи Уголовного кодекса: с 198 по 199.2, однако на практике применяется также статья 159 «Мошенничество». Однако эти статьи предусматривают разное наказание. Так, например, уклонение от уплаты налогов предусматривает до 6 лет лишения свободы, а хищение путем обмана в особо крупном размере – до 10 лет лишения свободы. Кроме того, на практике бывают случаи, когда одни и те же действия могут квалифицироваться по-разному, и по статье 159, и по статье 119.