Рамзан Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал персональные санкции, которые ввели против него власти США в связи с нарушением прав человека в регионе под предлогом борьбы с коронавирусом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал персональные санкции, которые ввели против него власти США в связи с нарушением прав человека в регионе под предлогом борьбы с коронавирусом.
Рамзан Кадыров заявил, что права человека он не нарушал и его нужно не наказывать, а награждать за борьбу с международным терроризмом. В этой связи санкции США он назвал несправедливыми.
«Где я нарушил права человека? Наоборот. Мы боремся с международным терроризмом, войну остановили. Я думал, что мне Нобелевскую премию (имеется ввиду Нобелевская премия мира) дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», - заявил глава Чечни в эфире телеканала «Россия 1».
Г-н Кадырв также заявил, что «благодаря президенту Путину, навели порядок, мирно живем. Полтора миллиона населения чувствует себя по кайфу».
Напомним, в июле 2020 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Рамзана Кадырова, его жену Медни Кадырову, а также дочерей Айшат и Хадижат, внесли в черный список, что означает запрет на въезд в Америку и заморозку активов. Кадырова обвинили не только в нарушении прав человека под предлогом борьбы с коронавирусом, но и в угрозах журналистам, освещавшим тему пандемии коронавируса и ограничительных мер.
Рамзан Кадыров позже заявил, что вводит ответные санкции против Майка Помпео, включая запрет на въезд в Чечню и заморозку его активов на территории республики.