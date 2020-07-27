27 июля 2020, 08:21
В Астраханской области в одном из детских лагерей зафиксировали вспышку коронавируса
В Астраханской области в одном из детских лагерей зафиксировали локальную вспышку коронавирусной инфекции. Это произошло в лагере «Астраханские зори». COVID-19 был выявлен у пяти сотрудников организации
Фото: Ura.ru
В Астраханской области в одном из детских лагерей зафиксировали локальную вспышку коронавирусной инфекции. Это произошло в лагере «Астраханские зори». COVID-19 был выявлен у пяти сотрудников организации.
В пресс-службе администрации области сообщили, что в связи с заболеванием сотрудников работа детского лагеря была приостановлена на неопределенный срок.
Чиновники сообщи, что болезнь у всех заразившихся протекает в бессимптомной форме. Сотрудников с коронавирусом изолировали, остальной персонал и отдыхающие дети сдали тесты на коронавирус. Результаты анализов пока не сообщаются.
«При необходимости вопросы лечения будут решаться оперативно», - заверили в пресс-службе администрации Астраханской области.