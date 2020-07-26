18-летний российский депутат устроил алкогольную вечеринку в центре Севастополя
Денис Зиновкин, являющийся председателем молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области, устроил бурную алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
18-летний депутат Денис Зиновкин, являющийся председателем молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области, устроил бурную алкогольную вечеринку на набережной Севастополя.
На видео, опубликованном изданием «Подъем» в своем Telegram-канале, видно, как Зиновкин и его друзья веселятся, громко кричат, в том числе, про «депутатскую неприкосновенность», и в целом ведут себя развязно, на глазах у десятков прохожих распивая спиртные напитки.
Позже прохожие вызвали на место вечеринки сотрудников полиции, но юный депутат показал стражам порядка свое удостоверение и заявил, что находится в городе по личному приглашению губернатора Крыма Сергея Аксенова, чтобы принять участие в морском параде в честь дня ВМФ от «Единой России». После услышанного полицейские не решились задерживать пьяного народного избранника и других участников вечеринки.
Правда, по возвращению на малую родину Зиновкина могут ждать проблемы. Глава молодежного парламента Калужской области Дарья Никеева, узнавшая о случившемся, уже заявила, что 18-летнего народного избранника ожидает крайне неприятный разговор, и, возможно, в отношении него будут приняты определенные меры.