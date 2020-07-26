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26 июля 2020, 22:42

В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple

Чтобы подключить режим видеозвонка, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. Следом включается экспериментальная функция

В Telegram появилась опция видеозвонка, доступная в тестовом режиме для устройств Apple

В мессенджере Telegram, создателем которого является известный российский предприниматель Павел Дуров, появилась функция видеозвонков. На данный момент новая опция доступна в тестовом режиме исключительно для устройств на iOS.

При этом, чтобы подключить режим видеозвонка, пользователю необходимо обновить приложение до последней версии. Следом включается экспериментальная функция, для чего следует десять раз нажать на значок настроек. После этого функция видеозвонка станет доступна. Правда, при условии, что абонент на другом конце связи также подключит эту функцию. В одностороннем порядке она не работает.

Помимо видеозвонков, Telegram представил ряд обновлений. Например, теперь пользователь может поставить в мессенджере видеоаватар, имеет возможность узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник, а владельцы групп численностью от полутысячи участников могут видеть развернутую статистику. Также увеличен объем файлов, которые можно пересылать, с 1,5 Гб до 2 Гб.

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