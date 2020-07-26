В России вырастут расценки на домашний интернет
Рост расценок на интернет на территории РФ неизбежен. Эксперты считает, что до конца текущего года цены на домашний интернет и телевидение могут подскочить на пятнадцать, а то и двадцать процентов
Рост расценок на интернет на территории РФ неизбежен. Такой прогноз выдал накануне интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По мнению специалиста, есть ряд причин, которые влияют на процесс роста цен: растущие затраты на исполнение антитеррористического пакета законов, известного, как «пакет Яровой», понижение курса рубля и пандемия коронавируса.
Мариничева поддержал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, добавивший, что на изменение интернет-расценок дополнительно повлияет инфляция, которая неизбежно возникнет на фоне экономического кризиса, а также закон об устойчивом интернете.
Эксперт считает, что до конца текущего года цены на домашний интернет и телевидение могут подскочить на пятнадцать, а то и двадцать процентов.
Понятно, что столь значительное повышение цен вызовет массовое недовольство пользователей. Поэтому операторы, пытаясь сохранить клиентуру, могут делать пользователям дополнительные предложения. Например, увеличенные скорости и большее количество сервисов.