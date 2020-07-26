26 июля 2020, 03:12
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя информацию о массовой вакцинации граждан от COVID-19
В России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя информацию о массовой вакцинации граждан от COVID-19.
В эфире телеканала «Россия-1» чиновник заявил, что вакцинация будет добровольная, хотя уже сейчас «интерес со стороны населения очень высокий».
Минздрав планирует проводить вакцинацию населения поэтапно, «по нарастающей». Первым делом препарат будут вводить медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», в частности, учителям и работникам некоторых производств. Также ранее сообщалось о вакцинации пенсионеров, поскольку они входят в группу риска по коронавирусу.