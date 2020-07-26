Глава РПЦ попросил настоятельницу Покровского монастыря продать «Мерседес» за 10 млн рублей
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) продать автомобиль Mercedes Benz S-класса стоимостью 10 млн рублей
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) продать автомобиль Mercedes Benz S-класса стоимостью 10 млн рублей.
Патриарх заявил, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, а покупка роскошного автомобиля таковой не является.
Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что предстоятель церкви напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным.
Ранее сообщалось, что матушка Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской, а также управляет православной гимназией в Троице-Лыкове и гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников.
По данным «Открытых медиа», матушка Феофания за последние 13 лет сменила как минимум четыре «Мерседеса», а недавно стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz S-класса стоимостью около 10 млн рублей.