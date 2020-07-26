Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Москва
26 июля 2020, 00:23

Москвичка нарушила ПДД 1076 раз и собрала штрафов на миллион рублей

Владелица автомобиля Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Ранее на нее также было составлено 113 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания»

Москвичка нарушила ПДД 1076 раз и собрала штрафов на миллион рублей

Жительница Москвы нарушила правила дорожного движения более тысячи раз и собрала штрафов на миллион рублей.

Telegram-канал «Московские новости» сообщает, что владелица автомобиля Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Ранее на нее также  было составлено 113 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Когда автомобилистка нарушила ПДД в 1077-й раз, инспекторы ГИБДД приняли решение изъять автомобиль москвички и передать его судебным приставам.

Материалы по теме
Петербургская Госавтоинспекция объявила охоту на элитные автомобили
ЦОДД предложил установить на Садовом кольце разделительные барьеры после ДТП с Михаилом Ефремовым
Общероссийский народный фронт призвал МВД установить на дорогах знаки, предупреждающие о камерах
Сейчас на главной
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
ЖКХ
Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
единый день голосования
Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит красть голоса
Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов
При форсировании Керченского пролива затонула российская бронемашина
Керченский пролив
При форсировании Керченского пролива затонула российская бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула в Керченском проливе сегодня, в субботу, 25 июля. Военный автомобиль принимал участие в патриотической акции, и должен был самостоятельно преодолеть водное препятствие
Политика
В Клинцах Брянской области на голосовании по поправкам выявили аномальную явку
В городе Клинцы Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституции зафиксирована аномальная явка. На всех четных участках для голосования явка избирателей составила 91%, а на нечетных - 90%
Театрам намекнули на сокращение штата
театр
Театрам намекнули на сокращение штата
Роспотребнадзор рекомендует театрам отказаться от спектаклей с «хоровыми и массовыми сценами», а в разрешенных постановках «поющие и выразительно говорящие артисты» должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
авиакомпании
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Премьер отметил, что при принятии такого решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности
Центризбирком объявил о проведении трехдневного голосования в сентябре
голосование
Центризбирком объявил о проведении трехдневного голосования в сентябре
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах. Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября
Политика
ФБК нашел у полпреда ДФО Юрия Трутнева огромный особняк в Серебряном бору
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста Сергея Фургала
В России вступил в силу упрощенный порядок получения гражданства РФ
российское гражданство
В России вступил в силу упрощенный порядок получения гражданства РФ
В России вступил в силу федеральный закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами. Новые нормы также распространяются на лиц без гражданства
Бизнес
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
ресторанный бизнес
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Рамзан Кадыров
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии. Рамзан Кадыров также назвал себя «верным пехотинцем нашего президента»
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
политические партии
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
Политическая партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента России Роман Путин, указала в качестве своего адреса для регистрации адрес хозяйственной постройки
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность и количество внебольничных пневмоний. Речь идет о периоде с января по май текущего года
Общество
Ученые и экологи сообщили о риске повторения экологических аварий на объектах «Норникеля»
Ученые и экологи сообщили о возможных утечках нефтепродуктов на объектах «Норильского никеля», а также о возможном повторении масштабного загрязнения окружающей среды, как это было в Норильске в конце мая
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
коронавирус
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
Власти Карелии вернули часть ограничений в связи с отсутствием в республике устойчивого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией
Принял и порядок
коронавирус
Принял и порядок
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать коронавирус в крови
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Алексей Навальный
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев