Москвичка нарушила ПДД 1076 раз и собрала штрафов на миллион рублей
Владелица автомобиля Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Ранее на нее также было составлено 113 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания»
Жительница Москвы нарушила правила дорожного движения более тысячи раз и собрала штрафов на миллион рублей.
Telegram-канал «Московские новости» сообщает, что владелица автомобиля Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Ранее на нее также было составлено 113 протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».
Когда автомобилистка нарушила ПДД в 1077-й раз, инспекторы ГИБДД приняли решение изъять автомобиль москвички и передать его судебным приставам.