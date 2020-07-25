Петербургский «Зенит» стал обладателем Кубка России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл Кубок России. В финале турнира в Екатеринбурге питерская команда обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба
Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл Кубок России. В финале турнира в Екатеринбурге питерская команда обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.
ФК «Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее клуб выигрывал этот трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
«Медуза» сообщает, что игроки случайно разбили хрустальный кубок, так как при вручении награды крышка кубка упала и разбилась.
Напомним, что «Зенит» также досрочно выиграл чемпионат России по футболу.
7 августа «Зенит» должен сыграть в матче за Суперкубок. Обычно за этот трофей борются действующие чемпион и обладатель Кубка России, однако поскольку сам с собой «Зенит» сыграть не сможет, то его соперником будет вице-чемпион России - московский «Локомотив».