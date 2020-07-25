Андрей Турчак высказался против возвращения пени за просрочку коммунальных платежей
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал абсолютно неуместным заявление главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального о возврате штрафов за просроченную оплату услуг ЖКХ.
Ранее российский кабинет министров установил мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги в связи с тем, что во время пандемии коронавируса финансовое состояние многих россиян значительно ухудшилось.
В конце весны Минэнерго РФ и ряд депутатов нижней палаты парламента начали выступать за сокращение сроков моратория, после чего глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный публично поддержал это предложение.
По его словам, пик эпидемии миновал, большая часть россиян вышла на работу, и нет смысла в столь длительном моратории. Особенно, когда энергосбытовые компании жалуются на резкое сокращение платежей и, соответственно, доходов за поставку своих услуг.
Тем не менее, Андрей Турчак назвал заявление Завального сугубо личным мнением, а не позицией партии власти. Также секретарь генсовета ЕР напомнил, что именно «Единая Россия» в свое время стала инициатором моратория, и что непростая финансовая ситуация в стране по-прежнему сохраняется.
«На этом фоне запрет на начисление пени стал одной из первых и очевидных мер поддержки граждан во время пандемии», - пояснил Турчак, добавив, что ЕР в любом случае будет настаивать на сохранения моратория до конца текущего года.