Петербургский депутат рассказал, как закон о трехдневном голосовании позволит властям красть голоса
Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что недавно принятый Совфедом закон о многодневном голосовании даст возможность для манипуляций с результатами выборов.
По мнению народного избранника, слова главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что такой вид голосования – это требование времени, обыкновенный обман. Теперь у членов избирательных комиссий будет шанс ночью поменять бюллетени в пользу «нужных» кандидатов, и одновременно отсечь реальных конкурентов.
При этом депутат предлагает не сдаваться и всем вместе бороться против произвола властей. Вишневский призвал голосовать по совести, а не по чужому уму, и не ходить на выборы в первые два дня. «Иначе ваш голос с большой долей вероятности украдут», - сказал народный избранник.
Напомним, Госдума и Совет Федерации РФ недавно одобрили законопроект о многодневном голосовании, несмотря на то, что опросы, в том числе, экспертами Центризбиркома, показали по большей части негативное отношение россиян к такому форматы.
Тем не менее, глава ЦИК Элла памфилова пообещала, что голосование в течение трех дней будет опробовано уже в сентябре этого года, в единый день голосования.