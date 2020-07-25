При форсировании Керченского пролива затонула российская бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула в Керченском проливе сегодня, в субботу, 25 июля. Военный автомобиль принимал участие в патриотической акции, и должен был самостоятельно преодолеть водное препятствие
Бронемашина БРДМ-2 затонула в Керченском проливе сегодня, в субботу, 25 июля. Военный автомобиль принимал участие в патриотической акции, и должен был самостоятельно преодолеть водное препятствие.
Как рассказал пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, данная бронемашина двигалась во главе колонны, состоявшей из трех броневиков, но из-за сильного ветра и бокового течения ее накренило, и вода начала поступать внутрь.
Экипаж включил помпы, пытаясь удалить воду из салона, но самостоятельно с задачей справиться ему не удалось. В итоге автомобиль затонул, но подошедшие к месту катастрофы сотрудники МЧС спасли экипаж, пересадив его на свой катер. Погибших и пострадавших в происшествии нет.
Эксперты пояснили, что угрозы розлива топлива из баков утонувшей бронемашины нет. Остальным броневикам было рекомендовано вернуться к месту старта.
Акция «Керченский десант «Дорога мужества» была посвящена одному из значимых событий Великой Отечественной войны - Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.