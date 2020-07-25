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Политика
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25 июля 2020, 08:19

В Хабаровске начался «самый массовый» митинг в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске уже 15-й день подряд проходят несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против назначения его товарища по партии ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы края

В Хабаровске начался «самый массовый» митинг в поддержку Сергея Фургала
Фото: Новости Хабаровска

В Хабаровске уже 15-й день подряд проходят несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против назначения его товарища по партии ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы края. Трансляцию ведет канал «Штаб Навального в Хабаровске». 

Сегодняшняя акция началась у здания краевой администрации, после чего люди двинулись шествием по улицам города. Участники митинга скандируют «Свободу Фургалу!», «Дегтярев, уходи!», «Мы голосовали за Фургала».

«Медуза» отмечает, что эта акция может стать самой массовой в истории города. Уже сейчас участие в ней принимают больше людей, чем в прошлую субботу. Неделю назад на митинг вышли от 50 до 85 тысяч человек.

Близкий к хабаровскому правительству источник подтвердил, что акцию 25 июля можно назвать самой массовой.

Акции протеста в поддержку арестованного Сергея Фургала проходят также в Комсомольске-на-Аруме, во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не уедет в Москве, выйдет к протестующим и не позволит им диктовать ему условия. Он также заявил, что протесты в крае якобы организованы иностранцами, который хотят «раскачать» ситуацию в России.

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