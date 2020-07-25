Центробанк России снизил ключевую ставку до исторического минимума
Центробанк России в ходе заседания совета директоров 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25% (минус 25 базисных пунктов). Таким образом, финансовый регулятор установил новый исторический минимум
Центробанк России в ходе заседания совета директоров 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25% (минус 25 базисных пунктов). Таким образом, финансовый регулятор установил новый исторический минимум.
В ЦБ очередное снижение ключевой ставки объяснили риском ухода от целевого уровня роста цен в 2020 году вниз, то есть уровня инфляции ниже 4%. Подобный риск регулятор связывает с замедлением экономической активности во втором квартале 2020 года, вызванным ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.
В заявлении ЦБ говорится, что смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, однако восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В таких условиях есть риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.
В прогнозе Банка России говорится, что по итогам 2020 года рост цен будет находиться в диапазоне от 3,7 до 4,2%, а в 2021-м — в районе 3,5-4%.
Между тем, многие экономисты ждали от ЦБ снижения ключевой ставки хотя бы до 4%.