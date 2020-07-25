25 июля 2020, 01:12
В Клинцах Брянской области на голосовании по поправкам выявили аномальную явку
В городе Клинцы Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституции зафиксирована аномальная явка. На всех четных участках для голосования явка избирателей составила 91%, а на нечетных - 90%
В городе Клинцы Брянской области явка на голосовании по поправкам в Конституции зафиксирована аномальная явка. Портал «Хабр» сообщает, что на всех четных участках для голосования явка избирателей составила 91%, а на нечетных - 90%.
Аномальная явка выявлена ТИК №18 «Клинцовская городская». По данным избиркома Брянской области, в эту территориальную избирательную комиссию входят 28 участков. На 12 участках явка составила 90%, а на 11 — 91%.
На 27 из 28 участковых избиркомах разница явки между 12:00 и 10:00 составила 3%, а разница явки между 15:00 и 12:00 — 5%.