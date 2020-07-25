ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит жалобу на отправку в армию сотрудника ФБК
Европейский суд по правам человека в Страсбурге в приоритетном порядке принял жалобу на отправку в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова, у которого подтвержден диагноз «астма»
Европейский суд по правам человека в Страсбурге в приоритетном порядке принял жалобу на отправку в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова, у которого подтвержден диагноз «астма».
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что ЕСПЧ редко когда берет жалобы на рассмотрение в приоритетном порядке, а случай Артема Ионова является именно таким случаем.
До 31 июля Россия должна предоставить суду информацию и документы о том: имеется ли у Ионова астма, есть ли основания для его освобождения от службы в армии, соответствует ли воинская часть условиям в воинской части, где он проходит службу, имеется ли у него доступ к медикаментам.
В ФБК Артем Ионов занимался эфирами программы оппозиционного политика Алексея Навального «Россия будущего». 22 июня его забрали силовики и сразу же отправили к месту службы, хотя у него был отвод астмы. В ФБК назвали задержание сотрудника похищением. Кроме того, у него отобрали телефон и не пускали к нему юриста. Позже стало известно, что Ионова отправили служить в Благовещенск.
В декабре 2019 года в таком же «стиле» был задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов. Несколько дней с ним не было связи, а затем он нашелся на архипелаге Новая Земля.