Роспотребнадзор рекомендовал театрам отказаться от показа спектаклей с массовыми сценами
Ведомство рекомендует театрам отказаться от спектаклей с «хоровыми и массовыми сценами», а в разрешенных постановках «поющие и выразительно говорящие артисты» должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров
Роспотребнадзор опубликовал санитарные требования для театров, которым власти разрешили возобновить работу в сентябре.
Так, ведомство рекомендует театрам отказаться от спектаклей с «хоровыми и массовыми сценами», а в разрешенных постановках «поющие и выразительно говорящие артисты» должны соблюдать дистанцию не менее четырех метров.
В оркестре между музыкантами, играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее полутора метров, между дирижером и оркестром — не меньше двух метров на репетиции и полутора метров непосредственно во время спектакля. Перед духовыми инструментами рекомендуется поставить защитные экраны.
Что касается зрителей, то они могут посещать театры только в защитных масках, снимать которые во время спектакля запрещается.
Напитки и воду на концертах и спектаклях можно будет продавать только в промышленной упаковке, сообщает агентство «Москва».