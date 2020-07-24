Члены избиркомов пожаловались на низкие выплаты за работу на голосовании по поправкам
В Центризбиркоме сообщили, что деньги на проведение голосования Минфин выделил еще в феврале, а пересчитать эту сумму уже невозможно. В комиссии также сообщили, что доплаты должны проводиться из региональных бюджетов
Члены избирательных комиссий из нескольких регионов пожаловались на низкие выплаты за работу на голосовании по поправкам к Конституции. В Центризбиркоме сообщили, что деньги на проведение голосования Минфин выделил еще в феврале, а пересчитать эту сумму уже невозможно. В комиссии также сообщили, что доплаты должны проводиться из региональных бюджетов.
Изначально сотрудникам избиркомов обещали повышенные выплаты за недельную работу (голосование длилось семь дней), а в некоторых регионах членам комиссий также обещали премии за работу в условиях пандемии коронавируса.
Однако многие сотрудники заявили, что никаких повышенных выплат за работу они не получили. Так, работники нескольких УИК Воронежа сообщили, что получили за работу на общероссийском голосовании по 6 тысяч рублей, хотя средняя выплата должна была достигать 11,5 тысяч рублей.
Члены УИК города Кингисеппа получили от 7 тысяч до 13 тысяч рублей, тогда как члены (ТИК) — от 30 тысяч рублей и выше. Жалобы на низкие выплаты поступили также из Ульяновской области, Ханты-Мансийска, Сургута и Нижегородской области, сообщает «КоммерсантЪ».