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Общество
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24 июля 2020, 15:07

СКР пригрозил уголовной ответственностью родителям, которые приходят на митинги с детьми

Глава Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов пригрозил уголовной ответственностью гражданам, которые берут с собой на несогласованные акции несовершеннолетних детей

СКР пригрозил уголовной ответственностью родителям, которые приходят на митинги с детьми

Глава Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов пригрозил уголовной ответственностью гражданам, которые берут с собой на несогласованные акции несовершеннолетних детей.

Следователь заявил, что такие действия попадают под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

Андрей Стрижов отметил, что сейчас практика дел по данной статье практически не распространена.

«Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году. Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, <…> я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать», — заявил начальник московского СКР.

Напомним, что в прошлом году московская прокуратура требовала лишить родительских прав две семьи, которые пришли на митинг против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму с малолетними детьми.

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