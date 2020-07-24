СКР пригрозил уголовной ответственностью родителям, которые приходят на митинги с детьми
Глава Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов пригрозил уголовной ответственностью гражданам, которые берут с собой на несогласованные акции несовершеннолетних детей
Глава Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов пригрозил уголовной ответственностью гражданам, которые берут с собой на несогласованные акции несовершеннолетних детей.
Следователь заявил, что такие действия попадают под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.
Андрей Стрижов отметил, что сейчас практика дел по данной статье практически не распространена.
«Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году. Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, <…> я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать», — заявил начальник московского СКР.
Напомним, что в прошлом году московская прокуратура требовала лишить родительских прав две семьи, которые пришли на митинг против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму с малолетними детьми.