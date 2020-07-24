Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Премьер отметил, что при принятии такого решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности
В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что при принятии такого решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности.
Сначала международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростов-на-Дону. По данным РИА Новости, список стран, для которых будут открываться границы, появится в ближайшие дни.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что улететь можно будет в Турцию, Танзанию и Великобританию. В частности, россияне смогут улететь в Лондон, на остров Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул. С 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.
Татьяна Голикова также предупредила, что власти Великобритании не закрывали границы, однако для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин.
В Минтрансе добавили, что список стран, разрешенных для выезда, будет постоянно расширяться. Сейчас российские власти ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 государствами.