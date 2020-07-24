Глава Чечни ввел «все возможные» санкции против госсекретаря США
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о введении всех санкций, «которые есть в республике», против госсекретаря США Майка Помпео. Такое заявление Кадыров сделал после того, как власти США ввели санкции против него, его жены и дочерей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о введении всех санкций, «которые есть в республике», против госсекретаря США Майка Помпео. Такое заявление Кадыров сделал после того, как власти США ввели санкции против него, его жены и дочерей.
Напомним, что санкции были введены в отношении Рамзана Кадырова из-за его причастности к грубым нарушениям прав человека в республике под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией.
Рамзан Кадыров обратился к Майку Помпео, который объявил о введенных санкциях, и пригласил его в свое родовое село Беной. Однако позже глава Чечни объявил о введении санкций в отношении госсекретаря США, включая блокировку счетов и ведение запрета на въезд в Чечню.
«Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня», - заявил глава республики, слова которого приводит РБК.