Центризбирком объявил о проведении трехдневного голосования в сентябре
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах. Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах. Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября.
Памфилова сообщила, что основным днем голосования станет 13 сентября, а 11 и 12 будет проходить досрочное голосование.
Напомним, что впервые многодневное голосование было опробовано в 2020 году в ходе плебисцита по вопросу внесения поправок к Конституции. Граждане голосовали в течение целой недели.
Против многодневного голосования выступают против представители оппозиции, поскольку оно предоставляет широкие возможности для фальсификации итогов выборов.
Властям же идея многодневного голосования, напротив, понравилась. Чиновники один за другим стали предлагать внедрить эту схему на все выборы, при этом предполагалось, что в случае одобрения данной инициативы она не будет распространяться на ближайшие выборы.