Меню
Политика
Белоруссия больше не «Белая Россия»
24 июля 2020, 11:50

ФБК нашел у полпреда ДФО Юрия Трутнева огромный особняк в Серебряном бору

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста Сергея Фургала

ФБК нашел у полпреда ДФО Юрия Трутнева огромный особняк в Серебряном бору

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста избранного народом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В расследовании говорится об особняке Юрия Трутнева в московском Серебряном бору, часть которого оказалась незадекларированной.

Согласно декларации Юрия Трутнева за 2018 год (это самая свежая декларация чиновника), полпреду президента в ДФО и его жене принадлежат земельный участок площадью 7019 кв.м., дом площадью 819 кв.м. и несколько нежилых помещений.

Указанная земля и недвижимость находятся в московском парке Серебряный бор рядом с участком, которым Трутнев владел в 2016 году. Позднее этот участок перешел к другому собственнику, а в выписке на него имя Юрия Трутнева заменили на «Российскую Федерацию». Отметим, что так поступают многие чиновники, которые хотят скрыть информацию о своей недвижимости.

Земля и дом, которые принадлежат г-ну Трутневу, были куплены в 2018 году. Эти объекты также записаны на «Российскую Федерацию». Их общая кадастровая стоимость составляет 960 млн рублей, а рыночная стоимость оценивается в 2 млрд рублей, что значительно превышает официальный доход чиновника за три года (888 млн рублей).

Согласно закону, полпред президента должен был отчитаться о сделке в декларации о доходах за 2018 год, однако там этих сведений нет.

В ФБК сообщили, что Юрий Трутнев пользуется не только своим участком, но и соседним площадью 6 874 кв.м. Эта земля оформлена на фирму«Евросистем», которая официально никак не связана с чиновником. Борцы с коррупцией считают, что чиновник использует оба участка, так как между ними нет забора или каких-то других ограждений, а дома на них соединяет дорожка.

Также Юрий Трутнев имеет в пользовании участок с домом, баней и вертолетной площадкой в Пермском крае, недалеко от своего родного поселка Полазна. Правда, официально землю арендует фирма, оформленная на старшего сына чиновника. 

Сыну полпреда Александру Трутневу ранее принадлежала квартира площадью 153 кв.м. на Рочдельской улице в Москве. Эта квартира в 2005 году была куплена у Управления делами президента, а в 2012-м продана Андрею Кузяеву, которого СМИ называют бизнес-партнером Юрия Трутнева.

Материалы по теме
Зять бывшего вице-губернатора Петербурга купил яхту за 34 млн рублей
Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии бюджета
Экс-губернатор Курганской области купил коттедж в Москве стоимостью в 30 его годовых зарплат
Сейчас на главной
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
арест бизнесменов
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
ресторанный бизнес
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Рамзан Кадыров
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии. Рамзан Кадыров также назвал себя «верным пехотинцем нашего президента»
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
политические партии
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
Политическая партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента России Роман Путин, указала в качестве своего адреса для регистрации адрес хозяйственной постройки
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность и количество внебольничных пневмоний. Речь идет о периоде с января по май текущего года
Общество
Ученые и экологи сообщили о риске повторения экологических аварий на объектах «Норникеля»
Ученые и экологи сообщили о возможных утечках нефтепродуктов на объектах «Норильского никеля», а также о возможном повторении масштабного загрязнения окружающей среды, как это было в Норильске в конце мая
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
коронавирус
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
Власти Карелии вернули часть ограничений в связи с отсутствием в республике устойчивого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией
Принял и порядок
коронавирус
Принял и порядок
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать коронавирус в крови
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Алексей Навальный
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев
Общество
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
В России зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией. Во Владимирской области COVID-19 заразился врач, который ранее уже переболел этой болезнью
Очевидное и вероятное
МВД
Очевидное и вероятное
В полиции подготовили законопроект об упрощенном порядке расследования преступлений небольшой и средней тяжести, которые были совершены «в условиях очевидности». В МВД считают, что в делах, где не нужен сбор доказательств, традиционная форма дознания может быть упрощена
Сбербанк заполучил контроль над сервисом «Яндекс. Деньги»
Яндекс
Сбербанк заполучил контроль над сервисом «Яндекс. Деньги»
Сервис «Яндекс.Деньги» перешел под контроль государственного Сбербанка. Госбанк выкупил долю в размере 25% сервиса через собственную структуру «Цифровые активы». В Сбербанке уверяют, что пока еще сделка окончательно не закрыта
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам
юрий дмитриев
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам
Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью
Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах
внутренний туризм. отдых в россии
Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявил о том, что правительство выплатит туристам компенсации за отдых в российских регионах
Россияне начали копить деньги, чтобы пережить вторую волну коронавируса
коронавирус
Россияне начали копить деньги, чтобы пережить вторую волну коронавируса
Почти половина российских граждан ожидает вторую волну коронавируса в стране и начала копить деньги, чтобы ее пережить в случае введения новых карантинных ограничений. 47% граждан считают вторую волну COVID-19 неизбежной
В России могут создать госфонд, который будет распоряжаться квартирами одиноких стариков
недвижимость
В России могут создать госфонд, который будет распоряжаться квартирами одиноких стариков
Союз потребителей обратился к правительству с предложением создать государственный рентный фонд, который будет заключать договоры пожизненного содержания одиноких пенсионеров
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
протесты в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выполнять требование участников протестных акций и уезжать «обратно в Москву»
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
поправки в конституцию
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
ЦИК России поручил избиркомам вскрыть пакеты с бюллетенями на тех участках, где граждане во время голосования по вопросу внесения поправок к Конституции могли проголосовать несколько раз