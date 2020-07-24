ФБК нашел у полпреда ДФО Юрия Трутнева огромный особняк в Серебряном бору
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста Сергея Фургала
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева, которого оппозиционеры считают причастным к организации ареста избранного народом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В расследовании говорится об особняке Юрия Трутнева в московском Серебряном бору, часть которого оказалась незадекларированной.
Согласно декларации Юрия Трутнева за 2018 год (это самая свежая декларация чиновника), полпреду президента в ДФО и его жене принадлежат земельный участок площадью 7019 кв.м., дом площадью 819 кв.м. и несколько нежилых помещений.
Указанная земля и недвижимость находятся в московском парке Серебряный бор рядом с участком, которым Трутнев владел в 2016 году. Позднее этот участок перешел к другому собственнику, а в выписке на него имя Юрия Трутнева заменили на «Российскую Федерацию». Отметим, что так поступают многие чиновники, которые хотят скрыть информацию о своей недвижимости.
Земля и дом, которые принадлежат г-ну Трутневу, были куплены в 2018 году. Эти объекты также записаны на «Российскую Федерацию». Их общая кадастровая стоимость составляет 960 млн рублей, а рыночная стоимость оценивается в 2 млрд рублей, что значительно превышает официальный доход чиновника за три года (888 млн рублей).
Согласно закону, полпред президента должен был отчитаться о сделке в декларации о доходах за 2018 год, однако там этих сведений нет.
В ФБК сообщили, что Юрий Трутнев пользуется не только своим участком, но и соседним площадью 6 874 кв.м. Эта земля оформлена на фирму«Евросистем», которая официально никак не связана с чиновником. Борцы с коррупцией считают, что чиновник использует оба участка, так как между ними нет забора или каких-то других ограждений, а дома на них соединяет дорожка.
Также Юрий Трутнев имеет в пользовании участок с домом, баней и вертолетной площадкой в Пермском крае, недалеко от своего родного поселка Полазна. Правда, официально землю арендует фирма, оформленная на старшего сына чиновника.
Сыну полпреда Александру Трутневу ранее принадлежала квартира площадью 153 кв.м. на Рочдельской улице в Москве. Эта квартира в 2005 году была куплена у Управления делами президента, а в 2012-м продана Андрею Кузяеву, которого СМИ называют бизнес-партнером Юрия Трутнева.