24 июля 2020, 11:03
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 800 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала наблюдения превысило 800 тысяч человек. Всего зарегистрировано 800 849 заболевших, включая 5 811 человек за прошедшие сутки
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала наблюдения превысило 800 тысяч человек. Всего зарегистрировано 800 849 заболевших, включая 5 811 человек за прошедшие сутки.
По данным оперштаба, полностью излечились от новой инфекции 588 774 человека, скончались 13 046 человек (154 человека за последние сутки).
В Москве зарегистрировано 645 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 143, в Санкт-Петербурге - 181, в Нижегородской области - 194, в Свердловской области - 248, в Ханты-Мансийском АО - 196, в Иркутской области - 171, в Красноярском крае - 134.