В России вступил в силу упрощенный порядок получения гражданства РФ
В России вступил в силу федеральный закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами. Новые нормы также распространяются на лиц без гражданства
В России вступил в силу федеральный закон об упрощенном получении российского гражданства иностранцами. Новые нормы также распространяются на лиц без гражданства.
Согласно закону, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства и может претендовать на новый статус, прожив в в России меньше, чем требовалось ранее.
Бывшим гражданам СССР, которые сейчас не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик, до получения российского паспорта не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. Аналогичная норма касается иностранцев, один из родителей которых живет в России и имеет гражданство, либо если человек обзавелся семьей и детьми с россиянином или россиянкой, сообщает РИА Новости.
Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии для получения российского паспорта достаточно действующего вида на жительство при подаче соответствующего заявления.