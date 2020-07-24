Врио главы Хабаровского края уволил трех человек из команды Сергея Фургала
В отставку уже ушел первый вице-губернатор Владимир Хлапов. На его место будет назначен депутат Госдумы Александр Никитин, который работал с Дегтяревым в одном комитете по физической культуре, спорту и туризму
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил из администрации трех чиновников из команды прежнего главы региона Сергея Фургала.
Так, в отставку уже ушел первый вице-губернатор Владимир Хлапов. На его место будет назначен депутат Госдумы Александр Никитин, который работал с Дегтяревым в одном комитете по физической культуре, спорту и туризму.
Врио главы края отправил в отставку и советника Серге Фургала Захара Синяговского. Еще один кандидат на увольнение - зампред правительства Хабаровского края Юрий Золочевский.
Михаил Дегтярев на фоне протестов в Хабаровске с требованием его отставки сообщил о договоренности с главой правительства Михаилом Мишустиным выделить краю 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих из-за пандемии коронавируса доходов.
При этом врио губернатора по-прежнему отказывается встречаться с участниками массовых протестов, которые начались после ареста Сергея Фургала. Свое решение г-н Дегтярев объясняет тем, что протесты в регионе якобы организованы «специально приехавшими иностранцами».