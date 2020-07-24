Меню
Политика
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
24 июля 2020, 09:42

Врио главы Хабаровского края уволил трех человек из команды Сергея Фургала

В отставку уже ушел первый вице-губернатор Владимир Хлапов. На его место будет назначен депутат Госдумы Александр Никитин, который работал с Дегтяревым в одном комитете по физической культуре, спорту и туризму

Врио главы Хабаровского края уволил трех человек из команды Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил из администрации трех чиновников из команды прежнего главы региона Сергея Фургала.

Так, в отставку уже ушел первый вице-губернатор Владимир Хлапов. На его место будет назначен депутат Госдумы Александр Никитин, который работал с Дегтяревым в одном комитете по физической культуре, спорту и туризму.

Врио главы края отправил в отставку и советника Серге Фургала Захара Синяговского. Еще один кандидат на увольнение - зампред правительства Хабаровского края Юрий Золочевский.

Михаил Дегтярев на фоне протестов в Хабаровске с требованием его отставки сообщил о договоренности с главой правительства Михаилом Мишустиным выделить краю 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих из-за пандемии коронавируса доходов.

При этом врио губернатора по-прежнему отказывается встречаться с участниками массовых протестов, которые начались после ареста Сергея Фургала. Свое решение г-н Дегтярев объясняет тем, что протесты в регионе якобы организованы «специально приехавшими иностранцами».

Материалы по теме
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
В Хабаровске люди вышли на стихийный митинг против назначения Михаила Дегтярева главой региона
Хабаровские депутаты начали выходить из ЛДПР из-за назначения Михаила Дегтярева врио главы региона
Сейчас на главной
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
арест бизнесменов
Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
ресторанный бизнес
Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Рамзан Кадыров
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии. Рамзан Кадыров также назвал себя «верным пехотинцем нашего президента»
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
политические партии
Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
Политическая партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента России Роман Путин, указала в качестве своего адреса для регистрации адрес хозяйственной постройки
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность и количество внебольничных пневмоний. Речь идет о периоде с января по май текущего года
Общество
Ученые и экологи сообщили о риске повторения экологических аварий на объектах «Норникеля»
Ученые и экологи сообщили о возможных утечках нефтепродуктов на объектах «Норильского никеля», а также о возможном повторении масштабного загрязнения окружающей среды, как это было в Норильске в конце мая
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
коронавирус
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
Власти Карелии вернули часть ограничений в связи с отсутствием в республике устойчивого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией
Принял и порядок
коронавирус
Принял и порядок
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать коронавирус в крови
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Алексей Навальный
Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев
Общество
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
В России зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией. Во Владимирской области COVID-19 заразился врач, который ранее уже переболел этой болезнью
Очевидное и вероятное
МВД
Очевидное и вероятное
В полиции подготовили законопроект об упрощенном порядке расследования преступлений небольшой и средней тяжести, которые были совершены «в условиях очевидности». В МВД считают, что в делах, где не нужен сбор доказательств, традиционная форма дознания может быть упрощена
Сбербанк заполучил контроль над сервисом «Яндекс. Деньги»
Яндекс
Сбербанк заполучил контроль над сервисом «Яндекс. Деньги»
Сервис «Яндекс.Деньги» перешел под контроль государственного Сбербанка. Госбанк выкупил долю в размере 25% сервиса через собственную структуру «Цифровые активы». В Сбербанке уверяют, что пока еще сделка окончательно не закрыта
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам
юрий дмитриев
Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам
Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью
Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах
внутренний туризм. отдых в россии
Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявил о том, что правительство выплатит туристам компенсации за отдых в российских регионах
Россияне начали копить деньги, чтобы пережить вторую волну коронавируса
коронавирус
Россияне начали копить деньги, чтобы пережить вторую волну коронавируса
Почти половина российских граждан ожидает вторую волну коронавируса в стране и начала копить деньги, чтобы ее пережить в случае введения новых карантинных ограничений. 47% граждан считают вторую волну COVID-19 неизбежной
В России могут создать госфонд, который будет распоряжаться квартирами одиноких стариков
недвижимость
В России могут создать госфонд, который будет распоряжаться квартирами одиноких стариков
Союз потребителей обратился к правительству с предложением создать государственный рентный фонд, который будет заключать договоры пожизненного содержания одиноких пенсионеров
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
протесты в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выполнять требование участников протестных акций и уезжать «обратно в Москву»
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
поправки в конституцию
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
ЦИК России поручил избиркомам вскрыть пакеты с бюллетенями на тех участках, где граждане во время голосования по вопросу внесения поправок к Конституции могли проголосовать несколько раз