Российские IT-компании пригрозили вывести свой бизнес за границу
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в нее входят ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и др.) опубликовала открытое письмо властям с угрозой вывести бизнес за границу, если силовые ведомства продолжат преследовать предпринимателей.
Письмо стало реакцией Ассоциации IT-компаний на обыски в офисах Национальной компьютерной корпорации, а также фирмах Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor.
В обращении говорится, что конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов, но также важны безопасность бизнеса, безопасность инвестиций и безопасность самих предпринимателей, сообщает Znak.com.
В Ассоциации заявили, что сейчас российская IT-индустрия столкнулась с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, что очень затрудняет работу предприятий. Причем следственные действия проводятся по делам многолетней давности, рассмотрение которых возможно в рамках арбитражного, а не уголовного процесса.