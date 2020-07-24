Диспетчеров «Внуково» приговорили к 6 и 5 годам по делу о крушении самолета главы Total
Солнцевский суд вынес приговор руководителю отдела полетов Роману Дунаеву и двум диспетчерам по делу о гибели главы нефтяной компании Total в результате авиакатастрофы во Внуково
Солнцевский суд вынес приговор руководителю отдела полетов Роману Дунаеву и двум диспетчерам по делу о гибели главы нефтяной компании Total в результате авиакатастрофы во Внуково.
Романа Дунаева суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении, диспетчера Александра Круглова — к 5,5 годам, а диспетчера Надежду Архипову - к 5 годам.
Все сотрудники аэропорта были признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Крушение частного самолета в аэропорту Внуково произошло в ночь на 21 октября 2014 года. Самолет Falcon при взлете столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате крушения погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, два пилота и стюардесса.
Водителя снегоуборочной машины в 2017 году приговорили к 4 годам лишения свободы, но затем отпустили в рамках амнистии.