24 июля 2020, 02:13
Хакеры выложили в интернет базу с персональными данными пользователей Avito и «Юла»
В опубликованной базе шесть файлов, а в каждом из них - 100 тысяч строк с регионами, телефонными номерами пользователей, адресами и категориями товаров, которые пользователи выставляли на продажу
На одном из хакерских форумов появилась база с персональными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
В опубликованной базе шесть файлов, а в каждом из них - 100 тысяч строк с регионами, телефонными номерами пользователей, адресами и категориями товаров, которые пользователи выставляли на продажу.
Файлы не имеют защиту, поэтому их можно свободно открыть в любом приложением для просмотра таблиц, сообщает «КоммерсантЪ».
В пресс-службе Avito сообщили, что опубликованная база полностью состоит из публичной информации, которую без особого труда можно собрать с помощью специальных программ. Представитель сервиса подчеркнул, что в данном случае речь не идет об утечке конфиденциальных сведений.
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