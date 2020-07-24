Мэрия Москвы потратит 157 млн рублей на подсветку пяти высоток на Новом Арбате
Московские власти потратят 157 млн рублей на обустройство подсветки пяти высотных зданий на Новом Арбате. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок
Московские власти потратят 157 млн рублей на обустройство подсветки пяти высотных зданий на Новом Арбате. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подсветку власти планируют установить на домах под номерами 6, 10, 16, 22 и 26. Подрядчик должен будет выполнить работы «по устройству архитектурной подсветки», сообщает «МБХ медиа».
Предполагается, что у подсветки на высотках будут два режима — «повседневный» и «праздничный». При повседневном режиме «корона» и вентиляционная камера на кровле зданий будут освещаться «цветным излучением в статичном режиме», а освещение балконов будет работать в постоянном режиме белого света.
Во время «праздничного» режима «„корона“ и вентиляционная камера освещаются в режиме переменного цвета, а сам цвет плавно перетекает из одного в другой в пределах выбранной палитры. Балконы будут освещаться в режиме плавного изменения цвета.