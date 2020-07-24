Глава Петербурга подписал закон, из-за которого могут закрыться десятки баров
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает размещать в жилых домах бары и рестораны площадью меньше 50 кв.м.
Автором этого законопроекта стал депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что этот документ позволит побороть магазины-наливайки, которые продают алкоголь в ночное время вопреки запрету.
Владельцы баров и ресторанов считают, что этот законопроект ставит крест на работе десятков заведений, которые не попадают под это определение. Предприниматели написали письмо в Смольный с просьбой не подписывать данный законопроект, однако губернатор его утвердил.