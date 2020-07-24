24 июля 2020, 00:45
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии. Рамзан Кадыров также назвал себя «верным пехотинцем нашего президента»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин.
На своей странице во «ВКонтакте» Рамзан Кадыров сообщил, что в телефонном разговоре глава государства зачитал ему указ и поздравил с присвоением звания.
Рамзан Кадыров также назвал себя «верным пехотинцем нашего президента» и добавил, что «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».