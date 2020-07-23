23 июля 2020, 20:14
В Екатеринбурге суд арестовал политолога Крашенинникова на 7 суток за неуважение к власти
В Екатеринбурге суд арестовал известного политолога Федора Крашенинникова на семь суток по статье о неуважении к власти. Политолога признали виновным в повторном нарушении данной статьи
В Екатеринбурге суд арестовал известного политолога Федора Крашенинникова на семь суток по статье о неуважении к власти. Политолога признали виновным в повторном нарушении данной статьи.
Об аресте Крашенинникова сообщил адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков.
По версии суда, 14 марта 2020 года Павел Крашенинников в своем Telegram-канале оскорбил судьей Конституционного суда, комментируя просьбу президента Владимира Путина дать разъяснения по количеству президентских сроков.
Политолог назвал судей «г*внами в мантиях» из-за признания поправки об обнулении сроков Путина соответствующей Конституции РФ.
Суд признал комментарий Крашенинникова унижающим и оскорбляющим судей КС РФ.
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