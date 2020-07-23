23 июля 2020, 17:07
Минздрав анонсировал вакцинацию 1 600 человек от коронавирусной инфекции
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о планах вакцинировать от коронавирусной инфекции 1 600 человек в рамках третьего этапа исследований препарата против новой болезни. Речь идет о вакцинации добровольцев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о планах вакцинировать от коронавирусной инфекции 1 600 человек в рамках третьего этапа исследований препарата против новой болезни. Речь идет о вакцинации добровольцев.
Предполагается, что в испытаниях каждой из форм вакцины примут участие не менее 800 человек, сообщает РИА Новости.
Министр Мурашко отметил, что добровольцы получат вакцинацию на амбулаторном этапе, а параллельно начнется масштабирование производства препарата для профилактики коронавируса.