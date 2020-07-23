Партия племянника Владимира Путина при регистрации указала адрес хозяйственной постройки
Политическая партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента России Роман Путин, указала в качестве своего адреса для регистрации адрес хозяйственной постройки
Политическая партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента России Роман Путин, указала в качестве своего адреса для регистрации адрес хозяйственной постройки.
«Собеседник» сообщает, что партия при регистрации указала юридический адрес Ленинградское шоссе, 8, строение 3. Этот же адрес указан для приема корреспонденции. Однако на этом месте находится низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями, а из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.
В здании по указанному адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. На сайте ломбарда указан адрес Ленинградское шоссе, 8, строение 3, а по телефону на сайте действительно можно дозвониться до ломбарда. У второй компании на сайте сказано, что расположена она на Ленинградском шоссе 8/2, строение 1Б.
Роман Путин является сыном двоюродного брата президента Владимира Путина. В 2012-2013 годах он работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.