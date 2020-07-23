23 июля 2020, 15:57
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний
В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность и количество внебольничных пневмоний. Речь идет о периоде с января по май текущего года
В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность и количество внебольничных пневмоний. Речь идет о периоде с января по май текущего года.
В докладе Петростата под названием «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года» говорится, что за указанный период число умерших в северной столице оказалось выше прошлогоднего значения на 2 148 человек. Также сообщается, что за пять первых месяцев 2019 года в городе скончались 25 730 человек, а в текущем году - 27 878 человек.
Случаев острых инфекций верхних дыхательных путей в январе-мае 2020 года было зафиксировано всего 886,4 тысячи. В процентном соотношении это 93,3% от показателей прошлого года.